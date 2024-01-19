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19 января, 16:03

Правительство введёт консульский учёт россиян, живущих за рубежом

В России введут обязательный консульский учёт граждан, проживающих за рубежом. Об этом говорится в двухлетнем плане по реализации концепции государственной миграционной политики, который утвердило Правительство России.

"Введение обязательного консульского учёта граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", цитирует РИА "Новости" документ.

Для этого введут понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", и уточнят правовой статус этой категории россиян.

В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения
В России появится памятка для мигрантов о правилах поведения

Кроме того, согласно плану, в России создадут цифровые профили мигрантов. Они будут включать данные миграционного учёта, содержащиеся в системах различных ведомств. А ещё благодаря нововведению для прибывших иностранцев станут доступны "Госуслуги".

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ТАСС / Валерий Матыцин

Александра Вишнякова
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