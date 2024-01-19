Правительство введёт консульский учёт россиян, живущих за рубежом
В России введут обязательный консульский учёт граждан, проживающих за рубежом. Об этом говорится в двухлетнем плане по реализации концепции государственной миграционной политики, который утвердило Правительство России.
"Введение обязательного консульского учёта граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", — цитирует РИА "Новости" документ.
Для этого введут понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", и уточнят правовой статус этой категории россиян.
Кроме того, согласно плану, в России создадут цифровые профили мигрантов. Они будут включать данные миграционного учёта, содержащиеся в системах различных ведомств. А ещё благодаря нововведению для прибывших иностранцев станут доступны "Госуслуги".
ТАСС / Валерий Матыцин