Правительство введёт консульский учёт россиян, живущих за рубежом

В России введут обязательный консульский учёт граждан, проживающих за рубежом. Об этом говорится в двухлетнем плане по реализации концепции государственной миграционной политики, который утвердило Правительство России.

"Введение обязательного консульского учёта граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом", — цитирует РИА "Новости" документ.

Для этого введут понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", и уточнят правовой статус этой категории россиян.