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Женщина до полусмерти избила свёкра удлинителем во время ссоры в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье женщина сломала рёбра отцу сожителя, избив его удлинителем

19 января, 16:33
Жительница Подмосковья, избившая удлинителем отца сожителя. Обложка © t.me / SHOT

Жительница Подмосковья, избившая удлинителем отца сожителя. Обложка © t.me / SHOT

В Московской области женщина избила отца своего сожителя электрическим удлинителем и сломала ему несколько рёбер, за жизнь мужчины теперь борются врачи. О случившемся пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 35-летняя женщина проживает в одной квартире с возлюбленным и его 64-летним отцом. Прошлой ночью она набросилась на пенсионера и избила его удлинителем. У пострадавшего диагностированы переломы четырёх рёбер и правой ключицы, также у него задеты лёгкие и развился пневмоторакс, который может привести к остановке сердца.

Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщине грозит до 12 лет колонии. Она уже была судима за нанесение побоев и угрозу убийства.

Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries за отказ выдать посылку
Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries за отказ выдать посылку

Ранее Лайф писал, что пьяный хабаровчанин избил жену и выбил окна в приехавшей за ней скорой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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