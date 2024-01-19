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19 января, 12:27

Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries за отказ выдать посылку

Пострадавшая сотрудница Wildberries в Нижневартовске. Обложка © T.me / "SHOT Проверка"

Пострадавшая сотрудница Wildberries в Нижневартовске. Обложка © T.me / "SHOT Проверка"

В Нижневартовске женщина пришла в пункт выдачи Wildberries и избила сотрудницу, которая отказалась выдавать товар за несколько минут до закрытия. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries. Видео © T.me / "SHOT Проверка"

Сперва из-за позднего визита на точку женщину отправили восвояси, однако она вернулась на следующий день. Клиентка потребовала телефон руководителя пункта выдачи, чтобы пожаловаться на неугодную сотрудницу. Работница в просьбе отказала и ушла на склад, чем окончательно разозлила женщину. Рассерженная клиентка набросилась на девушку и избила её, повалив на пол, била кулаками в том числе по лицу.

В итоге на помощь сотруднице ПВЗ пришли другие посетители. Они разняли дерущихся, после чего эмоциональная дама просто ушла, оставив девушку истекать кровью. Забрала ли она свой заказ, из-за которого началась вся заварушка, неизвестно.

Установлена личность сотрудника Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах
Установлена личность сотрудника Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах

А ранее в Шушарах под Санкт-Петербургом сгорел гигантский склад Wildberries. Ущерб от инцидента оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причём оказалось, что выгоревшее помещение не было застраховано.

Николь Вербер
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