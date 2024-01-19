Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries за отказ выдать посылку
Пострадавшая сотрудница Wildberries в Нижневартовске. Обложка © T.me / "SHOT Проверка"
В Нижневартовске женщина пришла в пункт выдачи Wildberries и избила сотрудницу, которая отказалась выдавать товар за несколько минут до закрытия. Об этом сообщает "SHOT Проверка".
Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries. Видео © T.me / "SHOT Проверка"
Сперва из-за позднего визита на точку женщину отправили восвояси, однако она вернулась на следующий день. Клиентка потребовала телефон руководителя пункта выдачи, чтобы пожаловаться на неугодную сотрудницу. Работница в просьбе отказала и ушла на склад, чем окончательно разозлила женщину. Рассерженная клиентка набросилась на девушку и избила её, повалив на пол, била кулаками в том числе по лицу.
В итоге на помощь сотруднице ПВЗ пришли другие посетители. Они разняли дерущихся, после чего эмоциональная дама просто ушла, оставив девушку истекать кровью. Забрала ли она свой заказ, из-за которого началась вся заварушка, неизвестно.
А ранее в Шушарах под Санкт-Петербургом сгорел гигантский склад Wildberries. Ущерб от инцидента оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причём оказалось, что выгоревшее помещение не было застраховано.