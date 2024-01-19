Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries за отказ выдать посылку

В Нижневартовске женщина пришла в пункт выдачи Wildberries и избила сотрудницу, которая отказалась выдавать товар за несколько минут до закрытия. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

Жительница Нижневартовска избила сотрудницу Wildberries. Видео © T.me / "SHOT Проверка"

Сперва из-за позднего визита на точку женщину отправили восвояси, однако она вернулась на следующий день. Клиентка потребовала телефон руководителя пункта выдачи, чтобы пожаловаться на неугодную сотрудницу. Работница в просьбе отказала и ушла на склад, чем окончательно разозлила женщину. Рассерженная клиентка набросилась на девушку и избила её, повалив на пол, била кулаками в том числе по лицу.