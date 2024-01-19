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19 января, 17:25

Белоруссия с 1 февраля поднимет тарифы на транзит нефти через свою территорию

Белоруссия с 1 февраля увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) страны. Речь также идёт о расценках на внутреннее потребление.

"Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 января 2024 г. № 2 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений.

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Ранее национальный оператор Казахстана увеличил тарифы на транзит российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2. С 1 января 2024 года стоимость составляет 11,28 доллара США за 1 тонну на 1000 км (без НДС).

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ТАСС / Наталия Федосенко

Матвей Константинов
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