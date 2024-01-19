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19 января, 18:15

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст включил социолога Юдина* и экоактивистку Чирикову* в список иноагентов

Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов, включив туда социолога Григория Юдина*, тверской лекторий "Живое слово"*, организацию "Комитет ингушской независимости"*, блогера Владислава Олейника*, шеф-редактора интернет-издания "Вёрстка"* Лолу Тагаеву*, экоактивистку Евгению Чирикову* и уехавшего из России депутата Смоленской областной думы Владислава Живицу*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Е.С. Чирикова* участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", сообщили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что также Чирикова* участвовала в создании сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Кроме того, она является участником организации, включённой в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает она за пределами России.

"Г.Б. Юдин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине", заявили в министерстве, добавив, что проживающий за границей Юдин* также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.

Александра Гудкова могут признать иноагентом
Александра Гудкова могут признать иноагентом

Ранее Лайф писал, что в России иноагентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе членов семьи. Письмо с соответствующей инициативой депутаты Госдумы направили на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Разумный

Никита Никонов
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