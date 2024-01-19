"Психиатр мне завидует": В Екатеринбурге рабочего завода прозвали "уральским Пушкиным" из-за нарядов

Екатеринбуржец Максим Банных, известный в городе и за его пределами как "уральский Пушкин", раскрыл подробности своего гардероба многовековой давности. Мужчина признался, что создание ярких образов, относящих его во времена великих русских классиков, требует накоплений с зарплаты рабочего оборонного завода.

По словам собеседника E1.ru, желание приобщиться к стилю XIX века возникло у него ещё в 2008 году. Тогда дело ограничивалось поиском и приобретением шляп, цилиндров и фраков. Со временем гардероб стал требовать больше вложений, так как многие аксессуары производились на заказ. Сейчас каждый образ обходится Банных примерно в 100 тысяч рублей. Екатеринбуржец признался, что смена имиджа потребовала и нового образа жизни.

"Пришлось учиться правильно ходить, чтобы, поднимаясь по ступенькам, на что-нибудь не наступить. Я даже мусор выношу в этом одеянии", — рассказал он, добавив, что разгуливает в таком виде повсеместно, удивляя прохожих.

По словам оператора станков с программным управлением на предприятии военного назначения, коллеги относятся к его увлечению нормально. Прохожие нередко просят сфотографироваться. Гневных откликов в адрес "уральского Пушкина" пока не поступало.

"Когда я от завода проходил психиатрическое обследование для допуска к должности, мы разговорились с врачом-психиатром. И он сказал, что мне немножко завидует. Я имею возможность самовыразиться. Могу побыть самим собой", — резюмировал он.