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19 января, 18:29

В Курске отменили оповещение ракетной опасности

Губернатор Старовойт: В Курске отменили оповещение ракетной опасности

В Курске отменили оповещение ракетной опасности, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Были ли замечены и сбиты вражеские объекты, не уточняется.

"Отбой ракетной опасности", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в связи с ракетной опасностью Роман Старовойт призвал граждан, находящихся на улице, пройти в безопасное место. Тем же, кто в тот момент был дома, рекомендовалось не подходить к окнам.

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Матвей Константинов
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