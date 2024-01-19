В Курске отменили оповещение ракетной опасности
Губернатор Старовойт: В Курске отменили оповещение ракетной опасности
В Курске отменили оповещение ракетной опасности, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Были ли замечены и сбиты вражеские объекты, не уточняется.
"Отбой ракетной опасности", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее в связи с ракетной опасностью Роман Старовойт призвал граждан, находящихся на улице, пройти в безопасное место. Тем же, кто в тот момент был дома, рекомендовалось не подходить к окнам.
Обложка ©
Shutterstock