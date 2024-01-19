"Я продолжу выступление": Макрон не стал помогать упавшей в обморок девушке-солдату

Французский лидер Эмманюэль Макрон был вынужден прервать обращение к военнослужащим страны из-за девушки-солдата, которая едва не рухнула на пол позади президента. Инцидент угодил в объективы телекамер.

На кадрах с трансляции, которую вёл местный канал BFMTV, видно, как побледневшая морячка начинает пошатываться из стороны в сторону во время речи политика. В один момент ноги военнослужащей подкашиваются — и она едва не оказывается на полу. Устоять девушке помогла сослуживица, тогда как глава республики лишь смотрел на происходящее и бездействовал.

Девушка-солдат потеряла сознание во время обращения Макрона к военным. Видео © X / BFMTV

"Это обморок, тут не должно быть чего-то серьёзного. Я продолжу своё выступление", — произнёс Макрон с трибуны после инцидента.