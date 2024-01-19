Регион

Уведомления отключены

19 января, 20:24

"Я продолжу выступление": Макрон не стал помогать упавшей в обморок девушке-солдату

Девушка-солдат потеряла сознание во время обращения Макрона к военным

Французский лидер Эмманюэль Макрон был вынужден прервать обращение к военнослужащим страны из-за девушки-солдата, которая едва не рухнула на пол позади президента. Инцидент угодил в объективы телекамер.

На кадрах с трансляции, которую вёл местный канал BFMTV, видно, как побледневшая морячка начинает пошатываться из стороны в сторону во время речи политика. В один момент ноги военнослужащей подкашиваются — и она едва не оказывается на полу. Устоять девушке помогла сослуживица, тогда как глава республики лишь смотрел на происходящее и бездействовал.

Девушка-солдат потеряла сознание во время обращения Макрона к военным. Видео © X / BFMTV

"Это обморок, тут не должно быть чего-то серьёзного. Я продолжу своё выступление", — произнёс Макрон с трибуны после инцидента.

"Мистер Уимблдон" из Daily Mail потерял сознание и умер на Australian Open
"Мистер Уимблдон" из Daily Mail потерял сознание и умер на Australian Open

А неделей ранее в коллективный обморок упали футболисты сборной Гамбии, летевшие на Кубок Африки. Массовую потерю сознания спровоцировала нехватка воздуха на борту самолёта.

Обложка ©

X / BFMTV

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров