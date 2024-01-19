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19 января, 20:37

Белый дом сообщил о новой атаке США на йеменских хуситов

Кирби: США нанесли три удара по объектам хуситов в Йемене

США вновь атаковали позиции йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня утром ВС США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене", — сообщил он журналистам.

По словам Кирби, ракетные установки были готовы к пуску противокорабельных ракет и, таким образом, США четвёртый раз за последнюю неделю успели принять упреждающие меры.

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Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли два авиаудара по прибрежному городу Ходейда на западе Йемена. В городе проживает более 400 тысяч человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Flickr / The White House

Лариса Сафронова
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