Белый дом сообщил о новой атаке США на йеменских хуситов
Кирби: США нанесли три удара по объектам хуситов в Йемене
США вновь атаковали позиции йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Сегодня утром ВС США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене", — сообщил он журналистам.
По словам Кирби, ракетные установки были готовы к пуску противокорабельных ракет и, таким образом, США четвёртый раз за последнюю неделю успели принять упреждающие меры.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли два авиаудара по прибрежному городу Ходейда на западе Йемена. В городе проживает более 400 тысяч человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Flickr / The White House