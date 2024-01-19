Белый дом сообщил о новой атаке США на йеменских хуситов

США вновь атаковали позиции йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня утром ВС США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене", — сообщил он журналистам.

По словам Кирби, ракетные установки были готовы к пуску противокорабельных ракет и, таким образом, США четвёртый раз за последнюю неделю успели принять упреждающие меры.