Махачкала погрузилась в блэкаут после ярких вспышек в небе

Часть Махачкалы осталась без света из-за возгорания высоковольтной линии электропередачи на проспекте Амет-Хана Султана. Замыкание запечатлели камеры видеонаблюдения, запись с места инцидента опубликовал SHOT.

На кадрах видно, как небо озаряют мощные вспышки в сопровождении электрического скрежета. Затем линия начала искрить и быстро потухла. От громких звуков активировались сигнализации стоящих рядом автомобилей.

Высоковольтная линия вспыхнула в Махачкале. Видео © t.me / SHOT

По данным регионального МЧС РФ, одновременно из-за замыкания проводов на улице Героев Дагестана загорелась пятиэтажка. Пожар охватил кровлю здания на площади 30 квадратных метров. Все 65 жильцов эвакуированы, никто не пострадал.