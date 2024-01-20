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19 января, 21:59

Махачкала погрузилась в блэкаут после ярких вспышек в небе

Высоковольтная линия вспыхнула в Махачкале, оставив часть города без света

Часть Махачкалы осталась без света из-за возгорания высоковольтной линии электропередачи на проспекте Амет-Хана Султана. Замыкание запечатлели камеры видеонаблюдения, запись с места инцидента опубликовал SHOT.

На кадрах видно, как небо озаряют мощные вспышки в сопровождении электрического скрежета. Затем линия начала искрить и быстро потухла. От громких звуков активировались сигнализации стоящих рядом автомобилей.

Высоковольтная линия вспыхнула в Махачкале. Видео © t.me / SHOT

По данным регионального МЧС РФ, одновременно из-за замыкания проводов на улице Героев Дагестана загорелась пятиэтажка. Пожар охватил кровлю здания на площади 30 квадратных метров. Все 65 жильцов эвакуированы, никто не пострадал.

Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС
Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС

Между тем в Новосибирске ввели режим ЧС из-за серии аварий на теплосетях. Больше всего от произошедшего пострадали жители Ленинского района города, которые остались без тёплых батарей в мороз.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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