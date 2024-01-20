Из-за атак йеменских хуситов в России могут подорожать чай и кофе

Обострение конфликта в Йемене, вызванное атаками хуситов на гражданские суда в Красном море, может оказать негативное влияние на конечную стоимость некоторых продуктов в России. В частности, речь идёт о кофе и чае, поделился с радио "Комсомольская правда" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Эксперт напомнил, что на фоне эскалации многие сухогрузы меняют привычные маршруты, многократно увеличивая сроки поставки и пройденный путь. Дабы не стать целью для мятежников, следующие из Азии корабли вынуждены огибать Африку с западной стороны.

"Если ситуация затянется на длительный период, это отразится на себестоимости производства готового продукта", — уверен Чантурия.

Впрочем, добавил глава "Росчайкофе", паниковать не стоит. Если цены на продукты и поползут вверх, то совсем незначительно. Не исключено, что происходящее вообще не отразится на стоимости чая и кофе.