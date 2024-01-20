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19 января, 22:57

Из-за атак йеменских хуситов в России могут подорожать чай и кофе

Эксперт Чантурия допустил подорожание чая и кофе из-за эскалации в Йемене

Обострение конфликта в Йемене, вызванное атаками хуситов на гражданские суда в Красном море, может оказать негативное влияние на конечную стоимость некоторых продуктов в России. В частности, речь идёт о кофе и чае, поделился с радио "Комсомольская правда" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Эксперт напомнил, что на фоне эскалации многие сухогрузы меняют привычные маршруты, многократно увеличивая сроки поставки и пройденный путь. Дабы не стать целью для мятежников, следующие из Азии корабли вынуждены огибать Африку с западной стороны.

"Если ситуация затянется на длительный период, это отразится на себестоимости производства готового продукта", — уверен Чантурия.

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Впрочем, добавил глава "Росчайкофе", паниковать не стоит. Если цены на продукты и поползут вверх, то совсем незначительно. Не исключено, что происходящее вообще не отразится на стоимости чая и кофе.

Отрицательно сказаться на российском рынке может и ситуация в Эквадоре, рассказывал Лайф ранее. По словам экономистов, в зоне риска оказалась цветочная индустрия.

Обложка ©

Flickr / Gregory Hayes

Илья Пушкарев
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