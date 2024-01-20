Конфуз владычицы морей: Корабли ВМС Британии устроили нелепое ДТП у причала
Минные тральщики ВМС Британии столкнулись у причала в Бахрейне
Корабли Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. В результате происшествия одно из плавсредств получило серьёзную пробоину.
Участие в нелепом инциденте приняли минные тральщики HMS Chiddingfold и HMS Bangor. Произошедшее засняли очевидцы с причала. На опубликованной записи видно, как один из кораблей таранит другой, двигаясь задним ходом.
Минные тральщики ВМС Британии столкнулись у причала в Бахрейне. Видео © X / JOMODE ELIE GETTY
По словам представителя ВМС, в результате "морского ДТП" никто не пострадал. Инициировано расследование, которое позволит установить причины столкновения.
Последствия столкновения кораблей. Фото © X / fill your boots
Инцидент с кораблями произошёл на фоне серьёзного дефицита профессиональных кадров в ВМС Соединённого Королевства. Из-за нехватки моряков страна даже вынуждена выводить некоторые корабли из строя.
Кадр видео X / JOMODE ELIE GETTY