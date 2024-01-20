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20 января, 00:07

Конфуз владычицы морей: Корабли ВМС Британии устроили нелепое ДТП у причала

Минные тральщики ВМС Британии столкнулись у причала в Бахрейне

Корабли Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. В результате происшествия одно из плавсредств получило серьёзную пробоину.

Участие в нелепом инциденте приняли минные тральщики HMS Chiddingfold и HMS Bangor. Произошедшее засняли очевидцы с причала. На опубликованной записи видно, как один из кораблей таранит другой, двигаясь задним ходом.

Минные тральщики ВМС Британии столкнулись у причала в Бахрейне. Видео © X / JOMODE ELIE GETTY

По словам представителя ВМС, в результате "морского ДТП" никто не пострадал. Инициировано расследование, которое позволит установить причины столкновения.

Последствия столкновения кораблей. Фото © X / fill your boots

Последствия столкновения кораблей. Фото © X / fill your boots

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Инцидент с кораблями произошёл на фоне серьёзного дефицита профессиональных кадров в ВМС Соединённого Королевства. Из-за нехватки моряков страна даже вынуждена выводить некоторые корабли из строя.

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Кадр видео X / JOMODE ELIE GETTY

Илья Пушкарев
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