ВМС Британии зафиксировали новое нападение на судно вблизи Йемена
Очередное судно было атаковано неподалёку от берегов Йемена. Инцидент произошёл в Аденском заливе. Такие данные приводит Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По уточнённым данным, нападение на корабль зафиксировано в 85 морских милях юго-восточнее Эш-Шихра. Дальнейшие подробности будут установлены в ходе инициированного расследования.
"Судам рекомендуется осуществлять транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO", — гласит сообщение.
Напомним, что на этой неделе йеменские хуситы нанесли несколько ударов по гражданским и военным судам. В ответ ВС США и Британии уничтожили ракетные установки повстанцев.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB