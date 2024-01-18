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18 января, 20:30

ВМС Британии зафиксировали новое нападение на судно вблизи Йемена

Очередное судно было атаковано неподалёку от берегов Йемена. Инцидент произошёл в Аденском заливе. Такие данные приводит Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По уточнённым данным, нападение на корабль зафиксировано в 85 морских милях юго-восточнее Эш-Шихра. Дальнейшие подробности будут установлены в ходе инициированного расследования.

"Судам рекомендуется осуществлять транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO", — гласит сообщение.

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Напомним, что на этой неделе йеменские хуситы нанесли несколько ударов по гражданским и военным судам. В ответ ВС США и Британии уничтожили ракетные установки повстанцев.

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ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Илья Пушкарев
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