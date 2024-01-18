ВМС Британии зафиксировали новое нападение на судно вблизи Йемена

Очередное судно было атаковано неподалёку от берегов Йемена. Инцидент произошёл в Аденском заливе. Такие данные приводит Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По уточнённым данным, нападение на корабль зафиксировано в 85 морских милях юго-восточнее Эш-Шихра. Дальнейшие подробности будут установлены в ходе инициированного расследования.