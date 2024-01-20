Россиянам раскрыли формулу для подсчёта идеального веса

Чтобы рассчитать идеальный вес, нужно разделить свои килограммы на рост в метрах, возведённый в квадрат. Об этом РИАМО рассказала врач высшей категории, терапевт Наталья Микрина.

По её словам, результат в пределах от 18,5 до 24,9 свидетельствует, что вес находится в норме. Цифры ниже означают дефицит. От 25 до 29,9 — вес избыточен, нужно заняться профилактикой. Показатель от 30 до 39,9 кричит об ожирении и риске заболеваний, в ближайшие полгода нужно постараться скинуть хотя бы 10%. Если же получилось 40 и выше, нужно обращаться к специалисту: самостоятельно справиться вряд ли получится.

"К тому же я рекомендую измерять талию. Размер больше 88 сантиметров у женщин и больше 102 у мужчин говорит о наличии висцерального жира и риске сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в таком случае появляется инсулинорезистентность, при которой клетки организма перестают реагировать на инсулин", — пояснила врач, посоветовав любую физическую нагрузку.