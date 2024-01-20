Психолог назвала причину, почему женщины становятся феминистками

Под термином "феминизм" современные женщины понимают что-то своё, не связанное с его историей, и отстаивают какие-то конкретные права и идеи. Многие в этом движении находят поддержку и возможность с кем-то объединиться. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала практикующий психолог, гештальт-терапевт Марина Ананьева.

"А история прав, за которые хочется бороться, и плоды личных предпосылок и мотивов могут уходить корнями в ранний опыт, где человек, наблюдая за матерью и отцом или фигурами, их замещающими, получил непривлекательную для себя модель поведения, отношения мужчины к женщине и/или женщины к мужчине и/или уничижительное отношение к самому себе от значимых фигур", — объяснила специалист.

По её словам, в дальнейшем накопленный печальный опыт проявляется уже в собственной семье — в виде напряжения вокруг гендерных прав и обязанностей. Размытость в понимании ролей приводит к дискомфорту и подталкивает к поиску личных смыслов.

"Многие девушки приходят с вопросами: если я всё могу сама, то зачем мне отношения с мужчиной? Многие пересматривают вопросы относительно "женского", "мужского", "семьи", "дохода и совместного бюджета", вопросы "материнства" и вопросы "отцовства", — сообщила психолог.