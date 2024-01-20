Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров, взломавших учётки руководства

В Microsoft считают, что злоумышленники в ноябре 2023 года использовали распыление паролей, чтобы получить доступ к устаревшей учётке, после чего им удалось проникнуть в некоторые учётные записи членов высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность, юридические и прочие функции. Был ли получен доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта, пока не известно. В корпорации активирован процесс реагирования для пресечения вредоносной деятельности хакеров.