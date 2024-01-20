Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров, взломавших учётки руководства
Microsoft зафиксировала взлом учётных записей сотрудников, в том числе высшего корпоративного руководства, и обвинила в произошедшем Россию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.
"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года… определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium", — сообщила пресс-служба корпорации.
В Microsoft считают, что злоумышленники в ноябре 2023 года использовали распыление паролей, чтобы получить доступ к устаревшей учётке, после чего им удалось проникнуть в некоторые учётные записи членов высшего руководства и сотрудников, отвечающих за кибербезопасность, юридические и прочие функции. Был ли получен доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта, пока не известно. В корпорации активирован процесс реагирования для пресечения вредоносной деятельности хакеров.
Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру. Она будет обеспечивать быстрый доступ к помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) — Copilot.
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