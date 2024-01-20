В российских школах предложили ввести уроки ухода за домашними питомцами

В российских школах в рамках уроков обществознания или домоводства может появиться раздел грамотного ухода за домашними питомцами. С соответствующей инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По мнению общественника, слова которого приводит RT, отношение к братьям меньшим и окружающей среде многое говорит об обществе в целом, поэтому детям будет очень полезно учиться уходу за животными и "направлять свою заботу и созидательную энергию на них".

Он предлагает, если позволяет материально-техническое состояние школы, организовывать живые уголки, где ребята смогут самостоятельно ухаживать за зверушками. Кроме того, на базе учебных заведений можно проводить выставки из приютов, чтобы дети имели возможность взять животных домой — разумеется, с разрешения родителей.