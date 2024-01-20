В Италии суд официально разрешил "зиговать"

Публичная демонстрация нацистского приветствия путём вскидывания правой руки вверх не считается преступлением, если не направлена на реабилитацию преступной идеологии, постановил Верховный кассационный суд Италии. По мнению служителей Фемиды, в этом случае описанный жест не несёт опасности обществу.

Соответствующее решение блюстители закона вынесли в рамках рассмотрения дела о протестах 2016 года. Тогда некоторые участники акции использовали римское приветствие, за что были осуждены. Однако после встречных апелляций суд пересмотрел вердикт.

"Римское приветствие не является преступлением без конкретной опасности реабилитации фашизма", — цитирует постановление газета Il Fatto Quotidiano.