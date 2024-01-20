В Китае пожар в школьном общежитии унёс жизни 13 человек

Общежитие при школе вспыхнуло в провинции Хэнань на востоке КНР. Огонь унёс жизни по меньшей мере 13 человек. Подробности трагедии озвучило Центральное телевидение Китая.

Сигнал поступил на пульт местных спасателей поздним вечером 19 января. По прибытии пожарные оперативно затушили пламя, потратив на это всего 38 минут. При обследовании здания были обнаружены бездыханные тела некоторых жильцов.

"В результате инцидента погибло 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно", — гласит репортаж.