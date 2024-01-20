"Есть шанс сломать единство": На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
Bloomberg рассказал о способности Путина сломать единство стран Запада
В нынешнем году российский лидер Владимир Путин может сломить единство Запада. Об этом пишет агентство Bloomberg. Как указал автор материала, после года конфликта на Украине западным странам казалось, что президент РФ "получит в своей стране ослабленную и униженную нацию".
"Но вот мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран", — подчеркнул автор.
Также журналист добавил, что украинский кризис "раскрывал силу и единство свободного западного мира", а также "немощь его врагов". Однако, продолжил он, лидеры стран Запада допустили ошибку, которая приведёт их к "мрачному наследию" в результате конфликта России и Украины.
Ранее Лайф писал, что Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь. Об этом заявили помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.