Родителей предупредили о крайне распространённом комнатном растении, способном убить ребёнка

Некоторые привычные для нас комнатные растения на самом деле коварны и могут серьёзно навредить человеку. Дело может дойти даже до летального исхода, предупредил кандидат биологических наук и сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин. По его словам, речь идёт о видах, которые выделяют млечный сок.

Например, если дома есть дети, то лучше отказаться от разведения олеандра — крайне популярного растения, завоевавшего любовь благодаря красивым цветам. В то же время они обладают резким ароматом и могут вызывать у ребёнка головокружение и головную боль.

"Олеандр ядовит целиком, даже мёд, полученный из этого растения, опасен. А если сок этого растения попадёт в рот, то возможен летальный исход. Несколько смертельных случаев среди детей фиксируют каждый год. Поэтому олеандр категорически нельзя иметь дома, если у вас есть маленькие дети, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Также опасность представляет полюбившаяся как домашним ботаникам, так и детским садам, школам и другим социальным учреждениям диффенбахия. По словам учёного, её не зря называют "молчаливой розгой": млечный сок растения вызывает сильное отравление и отёк гортани. Из-за этого её даже добавляли в пищу рабам, чтобы они не могли ничего говорить. Кроме того, не так просты плющ, адениум и молочай, а монстера и филодендрон могут вызвать ещё и сильную аллергию.

В целом, советует биолог, вышеназванные растения лучше не держать в доме, где есть дети, щенки или котята, которые любят пробовать всё на вкус, либо необходимо ставить их в недоступном для любопытных домочадцев месте. Также лучше держать их подальше при обрезке, чтобы они, увидев тот же плющ, не взяли его для игры.

"Если на стебле выступила белая капля и вы дотронулись до неё, то руки надо помыть. То есть после обрезки нужно мыть руки. Если на руку попал млечный сок и вы потёрли глаз, соответственно, глаз начнёт воспаляться: эффект от попадания сока на слизистую будет намного сильнее, чем от воздействия на кожу", — заключил Филин.