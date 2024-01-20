Российский морпех победил в рукопашной схватке на Донецком направлении
Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения рассказал, как вышел победителем из рукопашной схватки в зоне проведения спецоперации. По словам морпеха, всё произошло в середине декабря 2023 года на Донецком направлении.
Так, во время штурмового выхода боец с позывным Куба в одиночку проверял дом, где встретил трёх украинских солдат. Первого из них он обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, третьего взял в плен. Сам военный признался, что в бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.
"Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным", — отметил Куба в разговоре с РИА "Новости".
Ранее стало известно, что система оборонительных рубежей в зоне СВО в разы повысила живучесть российских солдат во время провального контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
ТАСС / Александр Щербак