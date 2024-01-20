Российский морпех победил в рукопашной схватке на Донецком направлении

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения рассказал, как вышел победителем из рукопашной схватки в зоне проведения спецоперации. По словам морпеха, всё произошло в середине декабря 2023 года на Донецком направлении.

Так, во время штурмового выхода боец с позывным Куба в одиночку проверял дом, где встретил трёх украинских солдат. Первого из них он обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, третьего взял в плен. Сам военный признался, что в бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.

"Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным", — отметил Куба в разговоре с РИА "Новости".