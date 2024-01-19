Депутаты Госдумы рассмотрят обращение к французскому парламенту после ликвидации наёмников из этой страны в зоне спецоперации. Рассмотрение состоится на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что законы Франции запрещают наёмничество, в связи с этим к местным депутатам есть вопросы. Володин также напомнил, что в прошлом "наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма", но теперь выясняется, что французы воюют на стороне нацистского киевского режима.