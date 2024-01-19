ГД рассмотрит обращение к парламенту Франции после уничтожения её наёмников в зоне СВО
Володин: Госдума рассмотрит обращение к Франции после уничтожения её наёмников
Депутаты Госдумы рассмотрят обращение к французскому парламенту после ликвидации наёмников из этой страны в зоне спецоперации. Рассмотрение состоится на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
"На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами", — написал Володин, говоря о недавнем уничтожении солдат ударами российских войск.
Он отметил, что законы Франции запрещают наёмничество, в связи с этим к местным депутатам есть вопросы. Володин также напомнил, что в прошлом "наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма", но теперь выясняется, что французы воюют на стороне нацистского киевского режима.
"Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?" — отметил спикер Госдумы.
Напомним, что ВС РФ уничтожили более 60 наёмников высокоточным ударом по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Помимо этого, более 20 легионеров было госпитализировано, сообщили в Минобороны России. Позже главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан заявила, что после удара ВС РФ в больницы поступило много солдат, говорящих на французском. После этого МИД России вызвал французского посла, а в свою очередь МИД Франции, несмотря на доказательства, не признал факт присутствия наёмников в зоне СВО, назвав эти сообщения манипуляцией.
ТАСС / Карпухин Сергей