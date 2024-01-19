Генерал рассказал, как в разы удалось повысить живучесть российских солдат в зоне СВО

Система оборонительных рубежей в зоне спецоперации в разы повысила живучесть российских военнослужащих во время провального контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал начальник инженерных войск Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объёме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники", — заявил генерал в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, всего к началу контрнаступления Вооружённых сил Украины российские военные смогли оборудовать систему глубиной около 120 километров, что является "беспрецедентным случаем в истории войн и вооружённых конфликтов".

Ставицкий добавил, что в эти дни ВС РФ также открыли более 3600 километров траншей и ходов сообщений, а также порядка 150 000 окопов и укрытий для военной техники, 45 000 блиндажей и около 12 000 сборных железобетонных конструкций.