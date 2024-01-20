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20 января, 08:05

Байден надеется на скорую сделку по защите границы и выделению помощи Украине

Уже на следующей неделе возможны подвижки в вопросе заключения сделки по выделению новой помощи Украине в обмен на усиление южной границы США. Надежду на это выразил президент страны Джо Байден.

"Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в Сенате", — сказал глава Белого дома.

Глава государства отметил, что его команда уже несколько недель работает с сенаторами по вышеназванному документу. Сам он также убеждён в необходимости "существенных" изменений в политике относительно американских границ.

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Напомним, соглашение о предоставлении помощи Украине в обмен на ужесточение контроля на южной границе США не могут заключить с конца 2023 года. Тем временем уже в Белом доме признают, что Вашингтон фактически перестал поддерживать Незалежную.

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Getty Images / Drew Angerer

Матвей Константинов
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