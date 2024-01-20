Байден надеется на скорую сделку по защите границы и выделению помощи Украине

Уже на следующей неделе возможны подвижки в вопросе заключения сделки по выделению новой помощи Украине в обмен на усиление южной границы США. Надежду на это выразил президент страны Джо Байден.

"Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в Сенате", — сказал глава Белого дома.

Глава государства отметил, что его команда уже несколько недель работает с сенаторами по вышеназванному документу. Сам он также убеждён в необходимости "существенных" изменений в политике относительно американских границ.