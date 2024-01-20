Украину предупредили о страшных последствиях ударов по Крыму
InfoBRICS: РФ уничтожит объекты ВПК по всей Украине в случае ударов по Крыму
Россия ударит по объектам военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS, комментируя призыв бывшего главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава к Западу помочь Киеву в этом.
"Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", — указал автор материала.
Лейрос отметил, что под удар ВС РФ также попадут военные объекты, критическая инфраструктура и центры принятия решений Незалежной.
Напомним, по мнению Филипа Бридлава, помощь Запада в нанесении Украиной ударов по Крыму заставит Россию "переосмыслить свою позицию". Причём атаки, отметил он, должны быть массовыми.
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