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20 января, 09:25

Украину предупредили о страшных последствиях ударов по Крыму

InfoBRICS: РФ уничтожит объекты ВПК по всей Украине в случае ударов по Крыму

Россия ударит по объектам военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS, комментируя призыв бывшего главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава к Западу помочь Киеву в этом.

"Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины", — указал автор материала.

Лейрос отметил, что под удар ВС РФ также попадут военные объекты, критическая инфраструктура и центры принятия решений Незалежной.

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Напомним, по мнению Филипа Бридлава, помощь Запада в нанесении Украиной ударов по Крыму заставит Россию "переосмыслить свою позицию". Причём атаки, отметил он, должны быть массовыми.

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Матвей Константинов
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