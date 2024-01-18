Генерал Бридлав призвал Запад дать Украине возможность бить по Крыму

Бывший главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму. Он считает, что в этом случае Россия якобы будет "вынуждена переосмыслить свою позицию там".

"Ударяйте по ним всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", — приводит Hill слова Бридлава.