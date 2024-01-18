Генерал Бридлав призвал Запад дать Украине возможность бить по Крыму
Бывший главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму. Он считает, что в этом случае Россия якобы будет "вынуждена переосмыслить свою позицию там".
"Ударяйте по ним всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", — приводит Hill слова Бридлава.
Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона признался, что Киеву не хватит никаких средств, чтобы сбивать все российские ракеты. Поэтому, по его словам, нужно "бить по российским пусковым установкам". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти угрозы, напомнил, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Украина попытается нанести удар западными ракетами по российским пусковым установкам.
ТАСС / Zuma / Eric Lalmand