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20 января, 10:32

Мёртвого мужчину с проломленным черепом нашли на пороге больницы в Петербурге

В Колпино нашли тело мужчины с проломленным черепом на пандусе больницы

В Колпино на пороге больницы внезапно нашли тело мёртвого мужчины с проломленным черепом. Об этом сообщает портал "78.ru".

Уточняется, что тело обнаружили 19 января. У мужчины выявили открытый перелом левой руки и челюсти, также у погибшего был проломлен череп. В настоящее время неизвестно, каким образом мужчина оказался на пороге больницы. Его тело отправили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что мужчина имел прописку в Мурино Ленинградской области.

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А ранее Лайф рассказывал, что тела женщины и подростка обнаружены в квартире одного из жилых домов в Москве. Также там находилась мать мальчика, которую доставили в больницу. Причины трагедии устанавливаются.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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