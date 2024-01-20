Мёртвого мужчину с проломленным черепом нашли на пороге больницы в Петербурге

В Колпино на пороге больницы внезапно нашли тело мёртвого мужчины с проломленным черепом. Об этом сообщает портал "78.ru".

Уточняется, что тело обнаружили 19 января. У мужчины выявили открытый перелом левой руки и челюсти, также у погибшего был проломлен череп. В настоящее время неизвестно, каким образом мужчина оказался на пороге больницы. Его тело отправили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Позднее стало известно, что мужчина имел прописку в Мурино Ленинградской области.