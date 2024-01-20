Мёртвого мужчину с проломленным черепом нашли на пороге больницы в Петербурге
В Колпино нашли тело мужчины с проломленным черепом на пандусе больницы
В Колпино на пороге больницы внезапно нашли тело мёртвого мужчины с проломленным черепом. Об этом сообщает портал "78.ru".
Уточняется, что тело обнаружили 19 января. У мужчины выявили открытый перелом левой руки и челюсти, также у погибшего был проломлен череп. В настоящее время неизвестно, каким образом мужчина оказался на пороге больницы. Его тело отправили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Позднее стало известно, что мужчина имел прописку в Мурино Ленинградской области.
А ранее Лайф рассказывал, что тела женщины и подростка обнаружены в квартире одного из жилых домов в Москве. Также там находилась мать мальчика, которую доставили в больницу. Причины трагедии устанавливаются.
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