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20 января, 09:58

Теневой министр обороны Британии выдал пугающий прогноз о королевской армии

The Times: Численность армии Британии к 2034 году может сократиться на треть

Численность сухопутных войск Великобритании может сократиться примерно на треть в ближайшие 10 лет. Пугающий прогноз приводит газета The Times, согласно подсчётам которой к 2026 году в британской армии останутся служить менее 70 тысяч военнослужащих, а к 2034 году — 52 тысячи.

"С учётом нынешних тенденций нашу армию ждёт дальнейший упадок, если министры не разберутся с кризисом набора и удержания войск", — объяснил теневой министр обороны Джон Хили (теневой кабинет формирует парламентская оппозиция).

Отставной американский генерал заявил, что Британия уже не та, что была раньше, и возможности её армии сильно сократились. Он назвал предположение о способности Лондона разместить за границей 25-тысячную бронетанковую дивизию "пылью в глаза", поскольку не было инвестиций в логистику снабжения и средства радиоэлектронной борьбы.

В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий
В армии Британии решили отказаться от слишком "мужских" званий

А ранее стало известно, что в 2024 году два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании выведут из строя в связи с нехваткой военнослужащих.

Обложка ©

Flickr / Defence Imagery

Андрей Бражников
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