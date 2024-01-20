Теневой министр обороны Британии выдал пугающий прогноз о королевской армии

Численность сухопутных войск Великобритании может сократиться примерно на треть в ближайшие 10 лет. Пугающий прогноз приводит газета The Times, согласно подсчётам которой к 2026 году в британской армии останутся служить менее 70 тысяч военнослужащих, а к 2034 году — 52 тысячи.

"С учётом нынешних тенденций нашу армию ждёт дальнейший упадок, если министры не разберутся с кризисом набора и удержания войск", — объяснил теневой министр обороны Джон Хили (теневой кабинет формирует парламентская оппозиция).

Отставной американский генерал заявил, что Британия уже не та, что была раньше, и возможности её армии сильно сократились. Он назвал предположение о способности Лондона разместить за границей 25-тысячную бронетанковую дивизию "пылью в глаза", поскольку не было инвестиций в логистику снабжения и средства радиоэлектронной борьбы.