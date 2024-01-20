Путин выразил поддержку Движению неприсоединения в защите равенства всех стран

Движение неприсоединения имеет большой авторитет в мире, и Россия поддерживает её участников в защите принципов равенства всех государств. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам XIX саммита глав государств и правительств движения. Мероприятие проходит с 19 по 20 января в столице Уганды Кампале.

"Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XIX саммита Движения неприсоединения. <...> Россия последовательно поддерживает участников движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН ", — приводит пресс-служба Кремля телеграмму Путина.

По словам российского лидера, Москва и страны Движения неприсоединения выступают в пользу конструктивного диалога между членами международного сообщества. Их объединяет неприятие двойных стандартов, силового давления шантажа как средств достижения внешнеполитических целей.

Движение неприсоединения — международная организация, созданная в 1961 году. На сегодняшний день она объединяет 120 государств, основой внешнеполитического курса которых считается нежелание участвовать в военно-политических блоках. Также страны стремятся к мирному сосуществованию народов, основанному на принципах независимости и равноправия.