Повстанцы захватили лагеря армии Мьянмы и вытеснили войско из 600 солдат в Индию

Повстанцы араканской армии Мьянмы вытеснили группировку правительственных войск из около 600 военных на территорию Индии. Ожесточённые бои произошли после нападения на позиции ВС в штате Ракхайн на западе страны, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в кабмине.

"Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточённых столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам, после того как их лагеря были захвачены боевиками араканской армии", — уточнили инсайдеры.

По их словам, власти индийского штата Мизорам хотят как можно скорее выдворить на родину военнослужащих армии Мьянмы.