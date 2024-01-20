Повстанцы захватили лагеря армии Мьянмы и вытеснили войско из 600 солдат в Индию
СМИ: Более полутысячи солдат Мьянмы зашли в Индию под натиском повстанцев
Повстанцы араканской армии Мьянмы вытеснили группировку правительственных войск из около 600 военных на территорию Индии. Ожесточённые бои произошли после нападения на позиции ВС в штате Ракхайн на западе страны, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в кабмине.
"Около 600 солдат армии Мьянмы пересекли границу Индии в условиях ожесточённых столкновений. Как сообщили правительственные источники, они укрылись в округе Лавнгтлай штата Мизорам, после того как их лагеря были захвачены боевиками араканской армии", — уточнили инсайдеры.
По их словам, власти индийского штата Мизорам хотят как можно скорее выдворить на родину военнослужащих армии Мьянмы.
Последняя эскалация вооружённых конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами происходила в 2021–2022 годах. Она началась утром 1 февраля 2021 года, когда неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год.
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