В РПЦ отметили вклад священников-блогеров в приток молодёжи в храмы

Думающие и чувствующие люди всегда искали смысл жизни. Исключение не составляет и молодёжь, которую сейчас чаще можно встретить в храмах. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил председатель фонда "Круг добра" и глава Комиссии Общественной палаты по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко.

Отец Александр заявил, что сейчас в храмы приходит много молодёжи. Видео © VK / Дайте сказать!

"Очень много [молодёжи]. Ночная служба, которая была у меня на Рождество, удивила, потому что две трети людей, которые стояли в храме, наверное, там больше 1000 человек было в соборе. Это люди, которых я не знаю, это новые люди, и они стояли в ночную службу, и для них это было важно. Это люди, которые пришли сознательно, молились всю ночь", — отметил отец Александр, назвав российскую молодёжь хорошей.

Он подчеркнул, что задача любого священника — помочь человеку найти свой путь и выстроить между ним и Богом настоящий глубокий диалог.

"[Задача состоит в том, чтобы] научить человека слышать голос Божий. В Священном Писании, в иконописи, в литературе, в богослужении. И научить человека выражать свои мысли, чувства, переживания через беседу с Богом, через молитву", — указал гость программы.

Ведущие обратили внимание на то, что сейчас религия превращается в медиатренд: священники становятся блогерами, которые проповедуют в соцсетях в своеобразной молодёжной манере. Отец Александр подчеркнул, что Церковь всегда старалась найти тот язык, который будет понятен обществу.

"Если современный мир говорит языком коротких видеороликов, наверное, этот инструмент работает. Но о том, какое качество этой проповеди, какая глубина мысли. Предоставим возможность судить об этом, наверное, коллективному разуму Церкви. Это естественная задача священника говорить о Христе. И новое поколение, пришедшее в церковь, естественно, говорит новым языком", — заметил он.

Как родители могут связаться с фондом "Круг добра", сколько детей уже получили помощь и откуда поступают средства на закупку лекарств, стоимость которых превышает сто миллионов рублей за один укол? На эти и другие вопросы отец Александр ответил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" — полную версию смотрите в соцсети "ВКонтакте".