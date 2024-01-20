Нобелевский лауреат испугался "военной авантюры" Китая из-за эпохи застоя

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман высказал мнение, что Китай вступает в эпоху "застоя и разочарования". В интервью газете The New York Times он заявил, что республика стала отставать почти по всем показателям.

Кругман напомнил о прогнозах аналитиков, которые предрекали экономический бум в КНР после отмены ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако вопреки прогнозам страна отстаёт практически по всем показателям, кроме ВВП, считает нобелевский лауреат. В качестве доказательства он сослался на официальную китайскую статистику, согласно которой в стране наблюдается дефляция по примеру Японии 1980-х годов, а также высокие показатели безработицы среди молодого населения.

"Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования", — высказался Кругман.

По его оценке, Китай может предпринять попытку по поддержке собственной экономики путём наращивания экспорта, что станет проблемой для продвигаемых Западом зелёных технологий. Ещё одна пугающая перспектива, согласно мнению Кругмана, — Пекин может отвлечься от внутренних трудностей с помощью "военного авантюризма". В связи с этим эксперт призвал не злорадствовать по поводу экономического спада в Китае, поскольку он "может стать проблемой для всех".