"Культура должна быть настоящей": Глава фонда "Круг добра" предрёк незавидную судьбу популярным российским артистам

Современная медиакультура обречена на вырождение, так как наполнена патетикой порока и пуста внутри. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил отец Александр Ткаченко — председатель фонда "Круг добра" и Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик. По его словам, в этой сфере необходимо что-то менять.

Представитель РПЦ предрёк незавидную судьбу популярным российским артистам. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"То, что мы видим патетику порока, — это очевидно всем. Конечно, порок привлекает внимание, и на этом строится и хайп, и растут рейтинги. Поэтому культура должна быть настоящей — той, которая формирует личность, той, которая делает человека мыслящим, сочувствующим, глубоким", — пояснил священнослужитель.

Ткаченко напомнил, что страсти проходят, а после них остаётся пустота. Поэтому нынешняя лживая культура, зависящая от страстей, и её адепты обречены на вырождение.