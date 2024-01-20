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20 января, 12:04

"Культура должна быть настоящей": Глава фонда "Круг добра" предрёк незавидную судьбу популярным российским артистам

Глава фонда "Круг добра" Ткаченко предрёк вырождение современной медиакультуре

Современная медиакультура обречена на вырождение, так как наполнена патетикой порока и пуста внутри. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил отец Александр Ткаченко — председатель фонда "Круг добра" и Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик. По его словам, в этой сфере необходимо что-то менять.

Представитель РПЦ предрёк незавидную судьбу популярным российским артистам. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"То, что мы видим патетику порока, — это очевидно всем. Конечно, порок привлекает внимание, и на этом строится и хайп, и растут рейтинги. Поэтому культура должна быть настоящей — той, которая формирует личность, той, которая делает человека мыслящим, сочувствующим, глубоким", — пояснил священнослужитель.

Ткаченко напомнил, что страсти проходят, а после них остаётся пустота. Поэтому нынешняя лживая культура, зависящая от страстей, и её адепты обречены на вырождение.

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VK / "Дайте сказать!"

Матвей Константинов
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