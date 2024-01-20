В Петербурге в туалете найден мёртвым сотрудник Росгвардии

Младшего сержанта полиции нашли мёртвым в уборной отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Как сообщает "Mash на Мойке", рядом с телом силовика был обнаружен табельный пистолет Макарова.

По информации телеграм-канала, 24-летний правоохранитель занимал должность полицейского-водителя. Заступая на смену, он, как обычно, получил табельное оружие, однако на развод не явился. Уборная, в которой нашли его тело, была заперта изнутри. Незадолго до этого молодой человек попрощался в соцсетях с родными. В настоящее время следователи уже приступили к расследованию происшествия.