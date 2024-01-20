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20 января, 11:54

ВСУ потеряли до 280 солдат в четырёх атаках на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки отразили на Краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ, противник потерял до 280 солдат. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 20 января.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 280 военнослужащих", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что всё произошло у Григоровки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. На этом участке ВСУ лишились не только живой сили, но и техники: двух боевых бронированных машин, семи автомобилей и самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика".

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Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих. Кроме того, противник лишился шести пикапов, гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-20.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Никита Осипов
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