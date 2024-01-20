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20 января, 11:55

20 украинских дронов и снаряд HIMARS стали добычей российской ПВО за минувшие сутки

Минобороны: Силы ПВО РФ сбили 20 беспилотников ВСУ и реактивный снаряд HIMARS

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты 20 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Лисичанск (ЛНР), Богдановка, Белогоровка (ДНР), Казачьи Лагери, Голая Пристань (Херсонская область), а также один реактивный снаряд HIMARS", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, за время проведения СВО было ликвидировано: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 914 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 705 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 7795 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 641 единицу специальной военной автомобильной техники.

ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих на Донецком направлении

Ранее стало известно, что за минувшие сутки ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ в Запорожской области. В результате противник потерял до 30 бойцов, а также лишился двух боевых бронированных машин и орудия Д-30.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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