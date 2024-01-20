20 украинских дронов и снаряд HIMARS стали добычей российской ПВО за минувшие сутки

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбиты 20 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Лисичанск (ЛНР), Богдановка, Белогоровка (ДНР), Казачьи Лагери, Голая Пристань (Херсонская область), а также один реактивный снаряд HIMARS", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, за время проведения СВО было ликвидировано: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 914 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 705 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 7795 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 641 единицу специальной военной автомобильной техники.