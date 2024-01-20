ВСУ потеряли до 95 солдат на Южно-Донецком направлении и две САУ "Акация"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился трёх автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок "Акация".

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны у населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.