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20 января, 11:52

ВСУ потеряли до 95 солдат на Южно-Донецком направлении и две САУ "Акация"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник также лишился трёх автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок "Акация".

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны у населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны сообщило, что на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась в том числе гаубицы "Мста-Б".

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Матвей Константинов
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