В Севастополе накажут главврача онкодиспансера за предложение пациентам уехать домой из-за проблем с водой

В Севастополе главный врач онкологического диспансера и глава Депздрава понесут наказания за отсутствие воды в медучреждении и отправку пациентов домой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Поступило сообщение о том, что в онкодиспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой либо чтобы родственники привезли воду в больницу. Это совершенно недопустимая ситуация. Главный врач онкодиспансера и директор Департамента здравоохранения понесут наказание. Поручил провести служебную проверку", — написал он в телеграм-канале.

Подвоз воды к диспансеру организован в приоритетном порядке, подчеркнул Развожаев. Своему заместителю (Александру Кулагину) он также поручил в срочном порядке проверить остальные больницы города, чтобы избежать повторения инцидента.

Накануне, 19 января, в Севастополе прошли сильнейшие ливни. В зону подтопления попали четыре муниципальных образования — Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых живёт более 170 человек, включая 38 детей. По последним данным, вода уже ушла из половины подтопленных домовладений. В настоящее время спасательные службы проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению. Критического уровня воды в Севастополе сейчас уже нет, подчеркнул Развожаев.

Кадры подтопления Севастополя. Видео © ЧП / Севастополь