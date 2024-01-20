В Подмосковье 35-летний мужчина задушил друга шнуром от зарядки
В Егорьевске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого
В Егорьевске задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве своего знакомого, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По информации следствия, 19 января подозреваемый находился у себя дома и на почве личной неприязни задушил своего знакомого шнуром от зарядного устройства. После убийства мужчина самостоятельно сообщил о произошедшем в полицию и признался в содеянном.
"Следователями и криминалистами проведён осмотр, назначены медицинская и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее Лайф писал, что в Подмосковье женщина сломала рёбра отцу сожителя, избив его удлинителем. У пострадавшего диагностированы переломы четырёх рёбер и правой ключицы, у него развился пневмоторакс, который может привести к остановке сердца.
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