В Стамбуле буровая установка пробила свод тоннеля метро

Буровая установка пробила бетонный свод тоннеля стамбульского метро, пишет телеканал Sozcu. Пострадавших нет, движение на линии Меджидиекей – Аэропорт Стамбул остановлено. Власти пока не прокомментировали происшествие.

Указывается, что инцидент произошёл в ходе строительных работ на поверхности: роторный бур пробил бетонный свод тоннеля на одном из перегонов. Также он повредил рельсы. Сразу после этого в подвижном составе отключилось электричество, вероятного столкновения поезда с объектом удалось избежать.