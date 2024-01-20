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20 января, 13:36

В Стамбуле буровая установка пробила свод тоннеля метро

Буровая установка пробила бетонный свод тоннеля стамбульского метро, пишет телеканал Sozcu. Пострадавших нет, движение на линии Меджидиекей – Аэропорт Стамбул остановлено. Власти пока не прокомментировали происшествие.

Указывается, что инцидент произошёл в ходе строительных работ на поверхности: роторный бур пробил бетонный свод тоннеля на одном из перегонов. Также он повредил рельсы. Сразу после этого в подвижном составе отключилось электричество, вероятного столкновения поезда с объектом удалось избежать.

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Ранее Лайф писал, что в Токио женщина напала с ножом на пассажиров поезда на железнодорожной станции Акихабара. Злоумышленницу оперативно задержали. Несколько человек получили травмы.

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Unsplash / John T

Матвей Константинов
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