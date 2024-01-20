Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве годовалой дочери в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в систематическом избиении годовалой дочери, которая впоследствии скончалась. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следственных органов, летом 2021 года обвиняемая регулярно избивала маленькую дочку. Годовалая малышка скончалась в августе того же года, обстоятельства её смерти сейчас также выясняют оперативники. При этом известно, что после гибели девочки горе-мамаша самостоятельно закопала её тело в огороде. По некоторым данным, правоохранителям женщину сдали другие приезжие.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлен факт незаконного нахождения женщины на территории РФ", — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного", обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.