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20 января, 14:03

Гражданку Узбекистана обвинили в истязании и убийстве годовалой дочери в Новосибирске

В Новосибирске арестовали гражданку Узбекистана за избиение дочери до смерти

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в систематическом избиении годовалой дочери, которая впоследствии скончалась. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следственных органов, летом 2021 года обвиняемая регулярно избивала маленькую дочку. Годовалая малышка скончалась в августе того же года, обстоятельства её смерти сейчас также выясняют оперативники. При этом известно, что после гибели девочки горе-мамаша самостоятельно закопала её тело в огороде. По некоторым данным, правоохранителям женщину сдали другие приезжие.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлен факт незаконного нахождения женщины на территории РФ", — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного", обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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Ранее Лайф сообщал, что жителя Ленинградской области задержали за истязание шестилетней падчерицы. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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