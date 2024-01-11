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11 января, 13:46

Суд отправил в СИЗО киргиза, напавшего на 6-летнюю девочку в столичном магазине

В Москве арестовали мужчину, напавшего на 6-летнюю девочку в магазине

Люблинский районный суд Москвы арестовал Токтосунова Жениша Исаевича за нападение на 6-летнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре. Он будет заключён под стражу на срок два месяца, то есть до 9 марта 2024 года, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Люблинский районный суд арестовал гражданина Киргизии за нападение на 6-летнюю девочку в Москве. Видео © LIFE

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пп. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении пресс-службы инстанции.

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Напомним, что 6 января гражданин Киргизии напал на шестилетнюю девочку в магазине в Москве. Мигрант схватил ребёнка за шею и угрожал убить его на глазах у родителей, но отец малышки скрутил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. Позже стало известно, что иностранца доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. В ходе допроса он признал вину и раскаялся.

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LIFE

Александра Мышляева
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