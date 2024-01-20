Семерых детей накрыла мощная лавина в гостевом комплексе в Татарстане

В гостевом комплексе "Дубай" в Татарстане семерых детей завалило снегом. Малыши в возрасте от двух до восьми лет приехали на отдых вместе с родителями. В какой-то момент, когда ребята играли на улице, со склона сошла лавина и накрыла их, сообщает Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, взрослые смогли откопать детей, а самого младшего ребёнка, которому всего два года, увезли на скорой с травмой ноги. Мать одного из пострадавших планирует обращаться в полицию из-за плохой уборки снега. В "Дубае" после случившегося подсуетились — там появился трактор, который стал расчищать сугробы. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители.

"Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе "Дубай", — сообщает ведомство.