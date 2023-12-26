Бездыханную малышку нашли в сугробе на Урале и откачали после двух клинических смертей

Врачи посёлка Красноярка и города Серова в Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которая в течение нескольких часов пролежала в одном памперсе в сугробе. Всё произошло ещё 23 ноября, однако о том, как малышка чудом выжила, медики решились рассказать совсем недавно.

Ребёнка нашёл отец, когда возвращался домой. За девочкой должна была следить старшая сестра-семиклассница, однако любопытная малышка без присмотра вышла из дома и упала в сугроб. Несмотря на то что она пережила две клинические смерти, врачам всё же удалось вернуть ребёнка к жизни.

Первыми спасать девочку пошли фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева из Красноярки. У малышки не билось сердце и не было дыхания, а пока на место спешила скорая из Серова, врачи стали реанимировать её.

"К приезду бригады скорой у [малышки] появилось слабое сердцебиение. Фельдшер службы "03" Сергей Ерёмин ввёл воздуховод, девочка задышала. Здесь же сделали кардиограмму, убедились, что сердечко бьётся, и увезли девочку в реанимацию Серова", — приводит слова Трофимовой Ura.ru.

По пути в больницу девочка пережила ещё одну клиническую смерть. Медики стали помогать ей и передали реаниматологам. В этот раз юную пациентку принимал специалист с 45-летним стажем Юрий Скрябин — он сделал интубацию трахеи и искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). Через 40 минут после этого у малышки наконец забилось сердце. Сначала её в медикаментозном сне доставили в Краснотурьинский межмуниципальный центр, а затем через три дня на вертолёте в екатеринбургскую больницу. Натерпевшаяся девочка сейчас уже дома с близкими, за ней присматривают врачи.