Вставную челюсть Черчилля в золотой оправе продадут на аукционе в Британии

В Британии аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем выставил на торги зубной протез с золотым креплением. Вставная челюсть принадлежала бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, сообщает газета The Guardian.

"Частичный протез с золотым креплением для верхней челюсти, разработанный для сэра Уинстона Черчилля его стоматологом, сэром Уилфредом Фишем, и изготовленный техником Фиша Дереком Кадлиппом", — пишет издание.

Именно эту вставную челюсть носил Черчилль во время Второй мировой войны, когда ему было 65 лет. Протез выполнен таким образом, чтобы речь политика звучала естественно — у него были проблемы с зубами. Кроме того, Черчилль носил с собой две пары протезов.

С одной из вставных челюстей Черчилля похоронили. Ещё одну, запасную, передали музею Королевского колледжа хирургов в Лондоне. В подписи к протезу в музее говорится, что "хорошо подогнанный зубной протез был важнейшей физической и психологической опорой" премьера.

Аукцион пройдёт 6 февраля. Протез в золотой оправе оценивается в диапазоне от пяти до восьми тысяч фунтов стерлингов (около 898 тысяч рублей). Кроме того, на продажу 6 февраля также выставят микрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Предварительно, он будет стоить пять-восемь тысяч фунтов.