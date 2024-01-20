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20 января, 14:57

Вставную челюсть Черчилля в золотой оправе продадут на аукционе в Британии

The Guardian: Аукционный дом в Британии выставил на торги зубной протез Черчилля

Уинстон Черчилль. Обложка © Flickr / Laurel L. Russwurm

Уинстон Черчилль. Обложка © Flickr / Laurel L. Russwurm

В Британии аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем выставил на торги зубной протез с золотым креплением. Вставная челюсть принадлежала бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, сообщает газета The Guardian.

"Частичный протез с золотым креплением для верхней челюсти, разработанный для сэра Уинстона Черчилля его стоматологом, сэром Уилфредом Фишем, и изготовленный техником Фиша Дереком Кадлиппом", пишет издание.

Именно эту вставную челюсть носил Черчилль во время Второй мировой войны, когда ему было 65 лет. Протез выполнен таким образом, чтобы речь политика звучала естественно — у него были проблемы с зубами. Кроме того, Черчилль носил с собой две пары протезов.

С одной из вставных челюстей Черчилля похоронили. Ещё одну, запасную, передали музею Королевского колледжа хирургов в Лондоне. В подписи к протезу в музее говорится, что "хорошо подогнанный зубной протез был важнейшей физической и психологической опорой" премьера.

Аукцион пройдёт 6 февраля. Протез в золотой оправе оценивается в диапазоне от пяти до восьми тысяч фунтов стерлингов (около 898 тысяч рублей). Кроме того, на продажу 6 февраля также выставят микрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Предварительно, он будет стоить пять-восемь тысяч фунтов.

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А ранее Лайф писал, что американский аукционный дом RR Auction продал меню, подписанное первым председателем КНР Мао Цзэдуном в 1956 году. Листок со списком подаваемых блюд был выпущен по случаю первого госвизита делегации Пакистана в Китай. В итоге с лотка меню ушло за 275 тысяч долларов.

Дарья Нарыкова
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