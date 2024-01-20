В Бердянске обнаружен польско-украинский русофобский центр, работавший ещё до СВО

В городе Бердянске Запорожской области обнаружен польско-украинский русофобский центр, работавший ещё до начала спецоперации (СВО). Об этом сообщил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его словам, помимо пропаганды русофобии в центре растлевали несовершеннолетних.

В Бердянске обнаружен польско-украинский русофобский центр. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Общество осуществляло растление несовершеннолетних участников и с участниками подразделений запрещённых в России террористических организаций "Азова"* и "Правого сектора"**, насаждало русофобию, проводило мероприятия по идеологической обработке и занятия по тактической медицине", — написал Рогов в телеграм-канале, там же он и опубликовал видео из центра.

Обнаружить преступников помогла жительница Бердянска. Женщина нашла спрятанную в стенах учреждения запрещённую символику и сообщила об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на спецслужбы Польши. По данным ведомства, мужчина сам установил связь с польской стороной, чтобы в дальнейшем передать информацию о деятельности предприятия в обмен на выезд из России.