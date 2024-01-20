В одном из лесопарков Москвы нашли потерявшегося мальчика
Ребёнок на лыжах потерялся в Тропарёвском лесопарке Москвы
В Тропарёвском лесопарке на юго-западе Москвы развернулась настоящая поисково-спасательная операция из-за потерявшего десятилетнего мальчика. По данным телеканала "360", тревогу забил отец: ребёнок вышел с ним на лыжную прогулку, а по дороге обратно свернул с пути. Телефона у него не было.
Мужчина 20 минут ждал чадо у автомобиля, но тот так и не вернулся. На место выдвинулись спасатели со служебными собаками. Благо мальчика нашли: с ним всё хорошо, его отогреют и передадут родителям.
Ранее во Владимире приключилась чудесная история спасения: обессилевшего, замёрзшего парня нашли спустя три дня благодаря вещему сну у волонтёра. Ночью девушка увидела, как тот лежит возле болота. И действительно, он был там. Парня доставили в реанимацию с обморожением.
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