В одном из лесопарков Москвы нашли потерявшегося мальчика

В Тропарёвском лесопарке на юго-западе Москвы развернулась настоящая поисково-спасательная операция из-за потерявшего десятилетнего мальчика. По данным телеканала "360", тревогу забил отец: ребёнок вышел с ним на лыжную прогулку, а по дороге обратно свернул с пути. Телефона у него не было.

Мужчина 20 минут ждал чадо у автомобиля, но тот так и не вернулся. На место выдвинулись спасатели со служебными собаками. Благо мальчика нашли: с ним всё хорошо, его отогреют и передадут родителям.