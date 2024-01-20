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20 января, 15:00

В одном из лесопарков Москвы нашли потерявшегося мальчика

Ребёнок на лыжах потерялся в Тропарёвском лесопарке Москвы

В Тропарёвском лесопарке на юго-западе Москвы развернулась настоящая поисково-спасательная операция из-за потерявшего десятилетнего мальчика. По данным телеканала "360", тревогу забил отец: ребёнок вышел с ним на лыжную прогулку, а по дороге обратно свернул с пути. Телефона у него не было.

Мужчина 20 минут ждал чадо у автомобиля, но тот так и не вернулся. На место выдвинулись спасатели со служебными собаками. Благо мальчика нашли: с ним всё хорошо, его отогреют и передадут родителям.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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