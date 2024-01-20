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20 января, 15:41

В Литве попросили народ вложить деньги вместо носков в танки

Министр экономики Литвы Армонайте призвала народ инвестировать в оборону страны

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предложила брать деньги у граждан в качестве одного из источников финансирования обороны республики. Также она отметила, что у большинства литовцев есть накопления и лучше вложить их в танки, чем "держать в носке".

"Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые ещё есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а инвестировать в танк", — сказала Армонайте в интервью LTR.

По её словам, проценты по таким займам вряд ли будут высокими, но власти республики надеются на понимание местных жителей.

Ранее Лайф сообщал, что Эстония, Латвия и Литва договорились создать "линию обороны" на границе с Россией. Оборонительные сооружения, как отметили в эстонском Минобороны, должны "сдерживать и при необходимости защищать от военной угрозы".

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Наталья Исакова
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