В Литве попросили народ вложить деньги вместо носков в танки

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предложила брать деньги у граждан в качестве одного из источников финансирования обороны республики. Также она отметила, что у большинства литовцев есть накопления и лучше вложить их в танки, чем "держать в носке".

"Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые ещё есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а инвестировать в танк", — сказала Армонайте в интервью LTR.

По её словам, проценты по таким займам вряд ли будут высокими, но власти республики надеются на понимание местных жителей.