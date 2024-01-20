В Литве попросили народ вложить деньги вместо носков в танки
Министр экономики Литвы Армонайте призвала народ инвестировать в оборону страны
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предложила брать деньги у граждан в качестве одного из источников финансирования обороны республики. Также она отметила, что у большинства литовцев есть накопления и лучше вложить их в танки, чем "держать в носке".
"Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые ещё есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а инвестировать в танк", — сказала Армонайте в интервью LTR.
По её словам, проценты по таким займам вряд ли будут высокими, но власти республики надеются на понимание местных жителей.
Ранее Лайф сообщал, что Эстония, Латвия и Литва договорились создать "линию обороны" на границе с Россией. Оборонительные сооружения, как отметили в эстонском Минобороны, должны "сдерживать и при необходимости защищать от военной угрозы".
Shutterstock