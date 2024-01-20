Украинские чиновники устроили "смертельную битву" у мемориала погибшим бойцам ВСУ

В городе Ромны Сумской области на Украине произошёл громкий инцидент. Председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко ударил кулаком в лицо мэра города Олега Стогния. кадры с разъяснениями нападавший выложил у себя в соцсетях.

Председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко ударил кулаком в лицо мэра города Олега Стогния. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Ващенко - Начальник Роменської районної військової адміністрації

Потасовка произошла около мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести. Мэр говорил местным жителям, что это сделать невозможно. Весь диалог проходил на повышенных тонах. В это время к главе города подошёл Ващенко. Сначала мужчина попытался схватить мэра за руку и потребовал "не кричать на людей". Но это просьба не подействовала на Стогния. В итоге глава Роменской военной администрации ударил его, после чего добавил, что ударит его ещё три раза.

Позже Ващенко записал видео, в котором рассказал свою версию событий. Оказалось, что родители погибших бойцов пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазы с цветами. Однако, по словам председателя местной военной администрации, градоначальник начал выкидывать инструменты, оскорблять людей, толкать их, включая мать погибшего военного. По словам Ващенко, Стогний утверждал, что это его земля и он будет решать, что тут можно делать, а что нельзя.

"Я сразу вступился за родителей", — указал глава военной администрации, добавив, что после инцидента мэр написал на него заявление в полицию за избиение.